Ardea – Momenti di paura nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 ottobre, ad Ardea, dove sul Lungomare degli Ardeatini si è sviluppato un incendio in un appartamento. Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco Pomezia.

Le operazioni di spegnimento sono risultate difficoltose visto che nei locali della struttura, oltre agli arredi, vi era presenza di materiale di natura varia. Nessuna persona è rimasta coinvolta ,i soccorritori hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. Sul posto anche le forze dell’ordine ed il 118.

