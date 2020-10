Pomezia, deteneva 7 Kg di marijuana: arrestato un pusher

Pomezia – I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni nel territorio di Pomezia, che deteneva in casa 7 kg di marijuana.

Il fermo arrivato all’interno di un’operazione per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, ha fatto bloccare il soggetto che era già conosciuto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo era sotto osservazione dei Carabinieri da diverso tempo, con i militari che sono stati spinti a perquisire la sua casa proprio per dei movimenti sospetti all’interno del locale. Una volta entrati in casa gli agenti si sono accorti di un forte odore di sostanza stupefacente dentro l’abitazione, che proveniva dalla cantina del soggetto.

L’uomo in un primo momento aveva provato a far evitare il controllo della stanza ai militari, ma i Carabinieri sono riusciti ad accedervi nonostante tutto. Qui hanno trovato 103 piantine di marijuana, tutte in fase di essiccazione mediante un sistema di ventilazione e fari con luce alogena UV.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo: per lui l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.