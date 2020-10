Raffiche di vento sferzano Santa Marinella: palazzi danneggiati

Santa Marinella – Vento forte e continue raffiche sul litorale di Santa Marinella: i Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi sono stati impegnati tutta la notte.

A causa delle forti piogge, nella giornata di ieri 14 ottobre, le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose chiamate di soccorso da parte dei cittadini. Durante la notte fino ad ora, sono stati numerosi gli interventi per allagamenti, infiltrazioni e verifiche di stabilità.

Infatti, a Santa Marinella si sono abbattute forti raffiche di vento, che hanno causato danni alla facciata di uno stabile in via delle Camelie. I Vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’area, rimuovendo i detriti lasciati dal forte vento. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella