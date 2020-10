Sabaudia – “Quel che resta di domani”, edito da Europa edizioni, è una prova importante per Iunia Valeria Saggese, giovane autrice pontina. E’ l’evoluzione di un percorso narrativo iniziato con la pubblicazione di poesie e racconti più di dieci anni fa. Il primo appuntamento con i lettori è per il firmacopie di sabato 17 ottobre presso la Boutique Paradisi in Piazza del Comune a Sabaudia, mattina-pomeriggio negli orari di apertura del negozio.

La narrativa incontra quindi il mondo della moda, un segnale di apertura all’insegna di nuove sinergie nonché un incoraggiamento a coltivare il proprio spirito di iniziativa e i propri sogni, anche e soprattutto in questo tempo di profonda crisi, per ricordarci che da grandi difficoltà possono scaturire grandi opportunità.

“Spesso si mette da parte la possibilità di collaborare con i giovani -commenta il titolare del negozio, Manlio Paradisi – ma come si fa ad ignorare la vivacità, la voglia di fare di chi ha qualcosa da dire e da dare? Bisogna costruire ponti, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro. Siamo molto felici di accogliere Iunia”.

La giovane autrice si sente ottimista riguardo al futuro: “Non che ci siano molti segnali positivi – dichiara Iunia Valeria – la mia è una positività che deriva dal sapere che ci sono tante persone che ancora investono nel loro talento e che come me non si arrendono, seguono il filo dell’istinto e della creatività, che nel momento in cui si manifesta è energia pura, libertà e potenza. Una vera droga che ti fa sentire capace di superare ogni ostacolo per arrivare dove vuoi arrivare”.

“Ci tengo a ringraziare la Boutique Paradisi – conclude l’Autrice – il titolare in primis, nel quale ritrovo l’energia e l’istintività proprie di ogni sognatore e visionario, e uno spirito imprenditoriale con una spiccata visione a lungo termine che sicuramente fa la differenza sul mercato”.

L’autrice, che è in dolce attesa, ha deciso di coinvolgere Telethon, cui andrà il ricavato della giornata letteraria.

L’opera

Un giovane, emigrato in America, torna a casa in Italia nel podere di campagna dove è cresciuto. Qui i ricordi lo travolgono restituendogli tutto il peso di una inevitabile quanto mai necessaria analisi interiore. Roberto, questo il nome del protagonista, dovrà affrontare i propri fantasmi per sanare una profonda ferita dell’anima.

Ad accompagnarlo in questo viaggio sia fisico che intimo ci sarà la bella fidanzata di Boston, Charlene. Il loro amore, istintivo e passionale, sarà messo a dura prova dall’improvviso e obbligato “percorso di guarigione” di Roberto. Saprà resistere il sentimento?

La lettura scorre veloce accompagnando il lettore alla conclusione del testo come in una cavalcata sull’onda, con quella sensazione di respiro e libertà mista all’adrenalina dell’avventura. Insomma, un surf tra le pagine e tra le pieghe dell’anima, che si tinge ora di toni scuri ora più chiari, ma ciò che spicca è che in ogni momento dell’evoluzione e della presa di coscienza del protagonista, Roberto non è solo.

La presenza intangibile della madre se in un primo momento lo costringe ad una regressione, in un secondo momento gli restituisce identità e la forza delle radici. Ed è proprio qui la chiave del testo, la risposta all’interrogativo sul domani.

