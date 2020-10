Studente del liceo scientifico di Minturno positivo al coronavirus: classe in quarantena

Un ragazzo del liceo scientifico di Minturno, il Leon Battista Alberti, è risultato positivo al Covid-19.

Nell’immediatezza l’Asl, la dirigenza scolastica di comune accordo con l’amministrazione comunale, informata sui fatti, sono stati attivati i protocolli di sicurezza e la classe alla quale lo studente appartiene è stata messa in quarantena insieme ai docenti.

Dopo i casi registrati nella scuola del “Balbo” a Scauri: la maestra e un operatore scolastico, oggi è arrivata la notizia di un contagio anche all’interno dell’istituto superiore di Marina di Minturno.

Ma se per la scuola elementare il sindaco ha disposto la chiusura per 10 giorni, fino al 19 ottobre prossimo; per il liceo è stato stabilito di mettere in quarantena solo la classe e gli insegnanti direttamente coinvolti.

Già sabato verranno sottoposti a tamponi tutti i ragazzini della scuola elementare e con l’occasione anche quelli del liceo scientifico.

