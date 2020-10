Boom di contagi a Roma: lo Spallanzani accetterà solo pazienti Covid-19

Roma – “A partire da oggi, 16 ottobre, l’istituto nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti affetti da coronavirus” ha dichiarato l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, diffondendo la comunicazione.

“Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l’emergenza coronavirus” hanno concluso il comunicato.

