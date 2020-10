Centrodestra e Civiche: “Il superamento dei vincoli di Isola Sacra una priorità”

Fiumicino – “Sono state depositate in Senato, dal senatore William De Vecchis e in consiglio comunale dal consigliere Mario Baccini, una interpellanza parlamentare e una interrogazione riguardanti la messa in sicurezza dell’area di Isola Sacra e l’installazione delle idrovore”.

Lo dichiarano i capigruppo di centrodestra e civiche in merito alla questione della sicurezza del territorio e in particolare degli atti di indirizzo e controllo depositato presso il Comune e il Senato per la questione delle idrovore e del superamento dei vincoli di Isola Sacra.

“La priorità del centrodestra è, e rimane, la messa in sicurezza dell’intero territorio comunale per uno sviluppo armonico e organico dell’area che possa orientarsi verso una urbanistica di tipo sostenibile per una migliore qualità della vita dei cittadini. Questa battaglia per la sostenibilità e il territorio passano attraverso azioni comuni e forti presso le istituzioni che hanno l’obbligo di mettersi a disposizione dei cittadini per un progresso comune che si basi sulla realizzazione di progetti di interesse per tutta l’area.

L’amministrazione di Fiumicino ha dimostrato più volte una incapacità politica a gestire risorse e opportunità praticando solo una politica dell’annuncio di cui dovrà rispondere nelle sedi opportune perchè la nostra azione sarà costante e incalzante.

I partiti e le liste civiche di centrodestra hanno dimostrato ancora una volta di avere una concezione di sviluppo del territorio diverso e alternativo da quello di chi ci amministra in questo momento e di saper trovare dei momenti di sintesi e di proposta politica in cui ogni suo componente riesce a mettere a disposizione le proprie specifiche competenze e capacità.