Cerveteri, capannone in fiamme sull’Aurelia: distrutto il “Carabetta”

Cerveteri – Fuoco e paura nella notte a Cerveteri: è scoppiato un incendio dentro Carabetta, un capannone di articoli per la casa. Ieri sera, 15 ottobre, alle 23.00, in via Aurelia km 42, sono intervenute quattro Squadre dei Vigili del Fuoco di Cerveteri per domare le fiamme.

Il negozio in questione era completamente invaso dalle fiamme. Per spegnere l’incendio, a supporto delle forze dell’ordine, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con autopompa (17A) e autoscala (AS17), quelli di Monte Mario (8A), il carro con gli autoprotettori e un’autobotte dal distaccamento “La Rustica”.

Durante le operazioni di spegnimento, i vigili hanno tratto in salvo il custode del capannone, rimasto intrappolato, dato che l’unica via di uscita era avvolta dalle fiamme. I soccorritori, praticando un’apertura con il moto troncatore su una serranda adiacente, hanno tratto in salvo l’ormai stremato custode.

Il quarantasettenne di nazionalità romena è stato tempestivamente affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto, in quanto aveva respirato molto fumo. Il tetto del capannone è collassato ma il lavoro dei pompieri ha fatto si che le fiamme non si propagassero ai vicini capannoni.

L’interno dello stabile è stato completamente distrutto e così anche una zona adibita alla vendita di pesce, che era presente nel capannone.

