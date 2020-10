Drive-in covid di Ciampino, in prima linea da agosto. Oggi ancora più organizzato

Roma – L’arrivo delle Misericordie al drive-in dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, in Via di Ciampino, è un importante supporto operativo alla macchina organizzativa messa in piedi dalla Direzione dell’Ente e perfettamente collaudata dallo straordinario lavoro di tutti i dipendenti. “Arriviamo – afferma Elisabetta Cortani, coordinatrice della Misericordia Fiumicino – per supportare il grande lavoro dei dipendenti dell’Izslt rispetto all’afflusso di macchine organizzate su più file, sempre contenute tutte all’interno della struttura, senza intralcio per la viabilità ordinaria”.

L’Istituto Zooprofilattico è un drive in della rete regionale dal 17 agosto, la Misericordia sarà di supporto al già riconosciuto impegno di tutto il personale, gestiremo insieme le centinaia di macchine condividendo l’impronta che la direzione dell’Ente ha seguito fin dall’inizio accogliere e dialogare con le persone. Negli ultimi 15 giorni sono stati fatti una media di 800 tamponi al giorno, dall’inizio si può stimare un totale di 25mila tamponi, con tempi medi di attesa massima di tre ore.

“Abbiamo organizzato il servizio di pre registrazione on line per avere più rapidità nelle fasi di accettazione – chiarisce Ugo Della Marta, direttore generale dello Zooprofilattico, soddisfatto del sostegno in più che riceveranno i cittadini -. Ad oggi il tempo medio di attesa in fila è di circa tre ore. Il nostro team interno lavora 7 giorni su 7 su due turni insieme al personale sanitario Uscar che esegue 80/90 tamponi l’ora, dalle 9.00 del mattino alle 21. Da inizio emergenza il laboratorio di virologia dell’Istituto lavora senza sosta ed è in grado di garantire tempi di risposta in 48 o 72 ore dei molecolari, compresi i tamponi effettuati in seguito alle positività dei test rapidi.

Come drive in tra i più affollati del territorio del Lazio – prosegue Della Marta – accogliamo l’arrivo della Misericordia di Fiumicino come un importantissimo supporto, utile a fornire un servizio sempre migliore alla collettività. La professionalità degli operatori della Misericordia sarà dunque il valore aggiunto, che si sommerà alla enorme disponibilità e abnegazione di tutto il personale impegnato con Spirito di servizio, spessore professionale e disponibilità”.

Ricordiamo che il drive-in, attivo come abbiamo detto dal 16 agosto 2020, è operativo 7 giorni su 7. Al drive-in dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, si accede da Via di Ciampino 73, ingresso fonte Acqua Appia, dalle 9 alla chiusura. La Misericordia di Fiumicino ha al suo attivo anche interventi nel cuore della pandemia, in Lombardia, nel momento più critico della scorsa primavera. Un’esperienza che sarà utilissima in questo nuovo contesto.