Gmg Lisbona 2023: ecco il nuovo logo dell’incontro mondiale dei giovani col Papa

Città del Vaticano – Presentato il logo ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023. La data scelta non è casuale: il 16 ottobre, infatti, è il giorno in cui si ricorda l’elezione al soglio di Pietro di Giovanni Paolo II, oggi Santo, fondatore degli incontri internazionali della gioventù, così importanti per diverse generazioni in tutto il mondo.

L’evento digitale è stato trasmesso su WYD (il social media della GMG) ripercorrendo la via per la preparazione alla prima Gmg portoghese. Il nuovo logo si ispira al tema scelto da Papa Francesco per l’evento di Lisbona (“Maria si alzò e andò in fretta” Lc 1,39) e alle peculiarità culturali e religiose della penisola iberica. Il logo vincente è stato selezionato nel corso di un concorso internazionale promosso dal Comitato Organizzativo Locale con la partecipazione di centinaia di concorrenti provenienti da 30 Paesi.

LEGGI ANCHE Covid-19, la decisione del Papa: Incontro Mondiale delle Famiglie e Gmg rinviate di un anno

A sceglierlo una equipe accademica presso la Universidade Catolica Portuguesa che ha selezionato le 21 migliori proposte, valutate da professionisti di marketing e comunicazione, da agenzie di comunicazioni portoghesi che hanno selezionato i tre finalisti. La scelta finale è stata poi fatta dal Dicastero per i Laici ha selezionato la proposta vincente.

Il logo

Il nuovo logo della WYD Lisbona 2023 sul tema “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc, 1,39) ha la Croce come elemento dominante. La Croce è attraversata da una strada dove sorge lo Spirito Santo. È un invito rivolto ai giovani a non rimanere fermi ma a chiedere loro di essere i protagonisti della costruzione di un mondo più giusto e fraterno. I colori (verde, rosso e giallo) evocano la bandiera portoghese.

La Croce

La Croce di Cristo, segno dell’infinito amore di Dio per l’Umanità, è l’elemento principale, dal quale ogni cosa ha origine.

Cammino

Il passo della Visitazione è il tema della WYD Lisbona 2023 e ci indica che Maria era pronta a vivere secondo la volontà di Dio, disponibile al servizio nei confronti di Elisabetta. Questo movimento sottolinea l’invito rivolto ai giovani a rinnovare la loro “forza interiore, i loro sogni, l’entusiasmo, la speranza e la gratitudine” (“Christus Vivit 20). Ad accompagnare il cammino c’è un’illustrazione che evoca lo Spirito Santo.

Rosario

La scelta del Rosario celebra la spiritualità del popolo portoghese nella sua devozione a Nostra Signora di Fatima. Il Rosario è posto sul cammino per ricordare l’esperienza del pellegrinaggio che ha tanta importanza in Portogallo.

Maria

Maria è raffigurata come una giovane per rappresentare la figura del Vangelo di San Luca (Lc 1,39) e per rafforzare una maggiore identificazione con i giovani. Il disegno esprime la giovinezza dei suoi anni, caratteristica di chi non è ancora madre, ma che porta la luce del mondo dentro di sé. Tale raffigurazione presenta una leggera inclinazione per mostrare l’atteggiamento entusiastico della Vergine Maria.

L’autrice

Beatriz Roque Antunez, una giovane designer portoghese di 24 anni, è l’autrice del logo della WYD Lisbon 2023. Ha studiato design a Londra e attualmente lavora in un’agenzia di comunicazione a Lisbona. “Secondo il tema della WYD Lisbon 23 – afferma l’autrice – Maria non rimane immobile ma decide di far visita alla cugina. È l’invito rivolto ai giovani a non rimanere fermi, a fare in modo che qualcosa accada, a costruire il mondo e non abbandonarlo nelle mani degli altri. Tutti abbiamo bisogno che i giovani prendano il mondo nelle proprie mani”.