Ladispoli, 14 allievi della Protezione Civile “La Fenice” passano il test a pieni voti

Ladispoli – Il 13 ottobre è stata giornata di esami per i 14 discenti che hanno conseguito a pieni voti l’attestato di alto rischio. I formatori della Protezione Civile La Fenice hanno tenuto il corso in Umbria per poi organizzare l’esame presso il teatro Vannini, prima volta in assoluto a Ladispoli e tra i primi in Italia ad avere la possibilità di ospitare nel proprio comune la commissione dei Vigili del Fuoco.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Alessandro Grando – ha da subito supportato questo importante progetto che porta lustro alla nostra città. Un grazie all’associazione La Fenice che regala sempre grandi soddisfazioni e al consigliere comunale delegato, Emiliano Fiorini, che lavora fianco a fianco con i volontari per conseguire sempre nuovi obiettivi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli