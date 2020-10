Montalto, 2 milioni e 500mila euro per salvare il litorale di Marina di Pescia Romana

Montalto – “Grazie all’impegno e l’interessamento costante sul nostro territorio dell’onorevole Enrico Panunzi, consigliere regionale, e di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, oggi possiamo ripristinare la costa del lido di Pescia Romana”. Così, in una nota stampa, il Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana.

“Nel 2016, – prosegue il Circolo Pd – il nostro Segretario, richiamò l’attenzione della Regione sulle necessità delle spiagge del territorio, al fine di salvaguardare il loro naturale assetto, nonché il turismo derivante dalla fruizione delle stesse. Come sempre, la risposta della Regione fu repentina e alla richiesta di fondi di coesione ne segui la determinazione numero G15970 del 23/12/2016 con l’impegno di spesa per l’intervento di difesa della costa del litorale di Marina di Pescia Romana.

Nel 2019 i fondi sono stati concessi ed oggi sono stati destinati per i lavori di ricostruzione della spiaggia, mediante ripascimento e salvaguardia della linea di costa e della duna, per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. Ancora una volta la Regione Lazio dà risposte concrete per le esigenze dei cittadini e, in questo caso, degli operatori che svolgono la loro attività sul litorale”.

“Un grazie particolare – conclude il Circolo – va al consigliere Panunzi, l’assessore Mauro Alessandri, ed al consigliere comunale di minoranza Mazzoni che, facendo da anello di congiunzione con la Regione, riesce ad apportare il suo contributo alla nostra realtà territoriale. Quando si amministra per la comunità, non ci sono colori o simboli politici, ma solo il bene del territorio“.

