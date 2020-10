Pomezia, la Torre Civica si colora di blu per la Giornata del lutto perinatale

Pomezia – Il Comune di Pomezia ha aderito alla Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile. Ieri sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si è accesa di blu, colore simbolo dell’iniziativa, per la campagna di sensibilizzazione sul tema.

“Illuminiamo la Torre Civica, uno dei luoghi simbolo della nostra Città – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – per accendere i riflettori su un tema purtroppo molto diffuso, ma di cui si parla ancora troppo poco: il lutto in gravidanza e dopo la nascita. È fondamentale sensibilizzare l’intera comunità su un tema così delicato perché sia posta sempre più attenzione e non si lasciano da sole le famiglie nella gestione di un lutto”.

“La Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – nasce con l’obiettivo di creare una rete di supporto per le famiglie coinvolte in modo da rimarginare una ferita profonda”.

