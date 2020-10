Santa Marinella, Minghella: “Novità per le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche”

Santa Marinella – “Con i commi 4-bis e 4-ter dell’art. 181 del D.L. 34/2020, introdotti durante l’esame alla Camera dei Deputati in sede di conversione con L. 17 luglio 2020 n. 77, il legislatore ritorna sulle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020″ lo annuncia in una nota stampa l’assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella.

“Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza, se non già riassegnate, sono rinnovate di fatto come da dispositivo di legge per la durata di dodici anni.

Il rinnovo delle concessioni previsto dal “Decreto Rilancio” avviene secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico ma, nelle more di un generale riordino della disciplina, al fine di garantire la tutela dell’occupazione, viene concessa alle Regioni la facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione.

A fronte del nuovo Dpc emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicheremo presto sul sito delle linee guida per le attività produttive coinvolte dallo stesso decreto.

Sono molte le novità normative emanate a fonte dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19 a sostegno delle imprese, da parte nostra siamo pronti a recepirle, gli uffici sono già a lavoro per censire le concessioni in scadenza e per ulteriori adeguamenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella