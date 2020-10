Short Track, positività al Covid-19 di buona parte della Nazionale Italiana

Bormio – La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio comunica che nei giorni scorsi, in seguito ai sintomi febbrili registrati da parte di un atleta della Nazionale Senior di short track, l’intera squadra azzurra in raduno a Bormio, compreso lo staff tecnico, è stata messa in quarantena e poi sottoposta al tampone il cui esito ha evidenziato la positività di buona parte del gruppo tricolore.

Ad oggi solo alcuni atleti presentano lievi sintomi febbrili mentre la maggioranza risulta asintomatica: la situazione complessiva è costantemente monitorata dalla commissione medica della Fisg, in continuo contatto con lo staff sanitario territoriale.

(fisg.it)