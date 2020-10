Villaggio San Francesco, Simu ripulisce il sottopasso che collega ad Acilia

Ostia – “Su sollecitazione di questa amministrazione e in particolar modo del consigliere Giancarlo Prossomariti – dichiara il gruppo municipale del Movimento 5 Stelle del X Municipio – ed in seguito anche ad un atto vandalico della struttura in questione, il Dipartimento S.I.M.U. sta procedendo a ripristinare il decoro nel sottopasso di San Francesco“.

“Su questo tema – prosegue la Maggioranza del X Municipio -, per questo luogo e molti altri dell’ entroterra metteremo in campo prossimamente una serie di iniziative che comunicheremo prontamente alla cittadinanza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio