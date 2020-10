A dicembre i Mondiali Senior di Lotta. La Federazione Internazionale: “Siamo cautamente ottimisti”

Roma – Il Comitato Esecutivo della Union World Wrestling ha approvato ufficialmente il programma per ospitare i Campionati Mondiali Senior 2020, dal 12 al 20 dicembre a Belgrado, in Serbia.

Uno degli ostacoli principali del mese scorso era l’impegno di partecipazione delle Federazioni Nazionali, viste le difficoltà legate alla gestione della pandemia in ogni singola nazione. Adesso, però, è arrivato l’ok dal 70% delle Federazioni e la UWW ha potuto ufficializzare l’evento.

Tuttavia, data l’inevitabile instabilità della situazione sanitaria, l’Ufficio si riunirà nuovamente il 6 novembre per discutere eventuali modifiche al programma e l’impatto che la pandemia potrà ancora avere sulla partecipazione.

“Siamo cautamente ottimisti sul ritorno del wrestling a dicembre. – ha detto il presidente Nenad Lalovic – La sicurezza dei nostri atleti, degli allenatori e del personale è la priorità massima e adotteremo ogni misura per garantirla“.

I Campionati Mondiali Junior, previsti per la settimana precedente, sono stati invece cancellati perché le Federazioni Nazionali nutrivano serie preoccupazioni sulla quantità di atleti che sarebbero stati in grado di partecipare.

Per quanto riguarda il Congresso, programmato anch’esso per la stessa settimana, si resta in attesa di una decisione che verrà presa nei prossimi giorni.

(fijlkam.it)(foto@fijlkam)