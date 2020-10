Acilia, arrestati 3 pusher per spaccio di droga

Ostia – Sono quattro gli arresti effettuati da Carabinieri ad Acilia, con i militari che hanno messo le manette a 3 pusher e uno stalker.

E’ stato fermato un uomo di 46 anni, con i Carabinieri che avevano individuato dei giri strani presso la sua abitazione. I militari effettuando una perquisizione dell’abitazione, hanno rintracciato diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione e tutti i materiali per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Altri due pusher – già noti alle Forze dell’Ordine – sono finiti in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Roma.

Il primo è un uomo di 48 anni, condannato a tre anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L’uomo era già agli arresti domiciliari per rapina e ricettazione, vedendosi così aumentare la propria pena.

Il secondo soggetto già gravato da numerosi precedenti penali, è stato condannato a tre anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Acilia, uomo minacciava e maltrattava l’ex compagna

Sempre ad Acilia è stato arrestato un uomo di 42 anni su disposizione del Tribunale di Roma, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Dopo delle approfondite indagini portate avanti dai Carabinieri, è risultato come il soggetto da diverso tempo ponesse minacce e maltrattamenti verso l’ex compagna di vita. Azioni che avevano portato la donna a subire minacce di morte, ingiurie e aggressioni fisiche, che queste che spesso avvenivano in presenza dei figli e anche verso di loro.

L’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Regina Coeli.

