Civitavecchia, presentato al Mit il progetto del Comitato Sole “Porto bene Comune”

Civitavecchia – “Nelle scorse ore per il M5S di Civitavecchia, l’ex sindaco Antonio Cozzolino ed il consigliere Enzo D’Antó, accompagnati dal prof. Moreno, si sono recati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per presentare al Sottosegretario con delega ai porti Roberto Traversi e al suo staff, il progetto del Comitato Sole “Porto bene Comune”. Così in una nota, il Movimento 5 Stelle di Civitavecchia.

“Come è ormai noto – prosegue il M5S – il progetto mira ad introdurre la filiera dell’idrogeno green nello scalo cittadino e a dare il via ad un circolo virtuoso che comprende anche la produzione di energia sempre da fonti rinnovabili.

“Il nostro impegno per rendere la città un luogo migliore, – conclude – anche e soprattutto da un punto di vista ambientale, non si fermerà e faremo di tutto per fermare le nuove minacce e dare un futuro sostenibile ai cittadini di Civitavecchia”.

