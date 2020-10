Covid-19 ad Ardea, Possidoni: “Effettuato il test sierologico a dipendenti e consiglieri”

Ardea – “Come sapete, è stato effettuato il test sierologico Covid per il personale e consiglieri del comune di Ardea (leggi qui). Hanno partecipato allo screening 80 persone che fra domani e lunedì riceveranno il risultato del test”. Lo dichiara in una nota stampa l’assessore Alessandro Possidoni.

“In caso di positività – prosegue l’Assessore – sarà necessario effettuare il tampone presso un drive-in e, se confermata ulteriormente l’infezione, la Asl attiverà il protocollo per l’identificazione delle persone che hanno avuto contatti stretti con il soggetto (leggi qui)”.

Non appena disponibili i dati, vi forniremo un ulteriore aggiornamento. La mia esperienza lavorativa mi insegna che l’attesa del risultato di un esame medico genera sempre timore nelle persone”.

“Quello che posso dirvi – conclude Possidoni – è di non lasciarvi prendere dall’ansia in queste ore, ma di mantenere sempre una ragionevole calma; qualora dovessero risultare dei casi positivi verrà attivato il protocollo Asl con il contact-tracing”.

