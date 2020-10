 Drive-in di Ciampino, Misericordia: “I supermercati ci aiutino con biscotti e fette biscottate”

Ciampino – Continua senza sosta l’operato dei volontari della Misericordia, impegnati nel fornire assistenza al drive-in Covid di Ciampino. “Il nostro compito è assistere le macchine in fila per il tampone – afferma la responsabile della Misericordia, Elisabetta Cortani –, ma, per rendere l’attesa meno stressante, ci rivolgiamo a tutti i supermercati affinché possano donarci fette biscottate, biscotti secchi e tutti quegli alimenti che loro hanno in scadenza e dovrebbero dare via.

Per gli ultimi giorni rimasti, prima della scadenza, questi alimenti possono essere offerti alle persone in coda. Un qualcosa in più insieme alle bottigliette d’acqua o bevande calde”.

“Così facendo – conclude Cortani – non ci sarebbe nemmeno spreco di cibo, il bene di prima necessità per ognuno di noi, che sarà invece molto utile per le nostre attività di supporto al drive in”.

Info: 349 6158101

(Il Faro online)