Emergenza Covid, il Pd incalza: “I casi a Tarquinia aumentano, ma si pensa ai mercatini”

Tarquinia – “In tutta Italia i casi di positività al Covid-19 stanno aumentando in misura importante, basti osservare i dati del 16 ottobre: più di 10 mila casi accertati, 1.200 in più del giorno prima ma con oltre 12 mila tamponi in meno. Anche nel nostro territorio, purtroppo, assistiamo ad un aumento dei contagi, ed è quindi assolutamente necessario dimostrare maggiore responsabilità”. Così, in una nota stampa, il Pd di Tarquinia.

“L’idea di svolgere i mercatini – spiega il Pd – in programma per questo fine settimana ci sembra, invece, andare verso tutt’altra direzione: erano proprio necessari? Non era possibile annullare l’evento (sulla scia di quanto sta accadendo in tutta Italia) e posticiparlo a periodi più sereni?

Così si gioca col fuoco, si mette a repentaglio la salute della cittadinanza e si sottovaluta una situazione drammaticamente seria, dalla quale si può uscire non solo grazie al buon senso delle singole persone, ma tramite una accurata e scrupolosa attività amministrativa, che a noi e a buona parte della cittadinanza sembra mancare”.

“Così facendo – prosegue – si manca di rispetto a tutti quei cittadini che con senso di responsabilità ed intelligenza stanno facendo enormi sacrifici per contrastare la contagiosità del virus.

Quella del trenino è invece un’altra storia. E’ sparito per un lasso di tempo indefinito, per cause non meglio specificate, salvo riapparire nel momento più inopportuno possibile: quando, cioè, trovare modi per fare assembramento è la cosa più inopportuna”.

“Nelle ultime due settimane – conclude – i contagi sono aumentati e rileviamo che si è più che triplicato anche il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi. Ci auguriamo molto più buon senso e rispetto da parte di chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, specie quando si parla di salute e sicurezza”.

