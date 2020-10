In Regione la proposta di ampliamento per la Riserva di Tor Caldara

Anzio – La Commissione ambiente della Regione Lazio ha iniziato la discussione sulla proposta di legge del consigliere Daniele Ognibene per l’ampliamento del Parco di Tor Caldara di Anzio con l’annessione della Tenuta Puccini (La Vignarola).

La presidente del circolo di Legambiente di Anzio e Nettuno, Anna Tomassetti, anche in qualità di portavoce del “Comitato per la tutela del verde della Vignarola”, dichiara che questa è un’ottima notizia per la battaglia che da anni i cittadini combattono per la difesa della Rnr di Tor Caldara e dell’area verde delle Vignarola e si augura che il Comitato venga coinvolto direttamente nelle prossime fasi della discussione del progetto.

