Ostia, Masi: “I fondi per la pista ciclabile arrivano dal Mercato Appagliatore”

Ostia – “In Consiglio il M5S ha farfugliato sui fondi per la ciclabile dicendo che provenivano dal Ministero, ma abbiamo appreso, in sede di Commissione Bilancio, che provengono da quelli destinati, nel bilancio municipale, al Mercato Appagliatore“. Così, in una nota, la consigliera di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Lo spostamento di un milione e ottocentomila euro da un’opera all’altra – spiega Masi – ci lascia perplessi; è una decisione politica su cui chiederemo di rendere conto. La scala di priorità di questa Amministrazione è abbastanza discutibile e tra qualche giorno di terrà la Commissione Trasparenza e Garanzia che abbiamo richiesto in Campidoglio per fare chiarezza su tutto l’iter”, conclude.

