Rubò 60 milioni di euro dalla villa di Tamara Ecclestone: arrestato a Santa Marinella

Santa Marinella – Nel primo pomeriggio di ieri, in località Santa Marinella, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, hanno arrestato un 23enne italiano, destinatario di mandato di arresto europeo emesso, nel luglio scorso dall’Autorità Giudiziaria del Regno Unito.

Il giovane, era ricercato da Scotland Yard e dalla Squadra Mobile di Milano in quanto è uno degli uomini ritenuti responsabili del clamoroso furto da 60 milioni compiuto a Londra nella villa di Tamara Ecclestone, figlia dell’ex patron della Formula 1 Bernie, il 13 dicembre del 2019.

Grazie ad un proficuo incrocio di dati, compiuto dagli investigatori del commissariato Viminale e dalla Squadra Mobile di Milano, è emerso che il predetto latitante internazionale non fosse altro che uno dei quattro truffatori che, lo scorso 16 settembre, erano stati smascherati dai poliziotti del commissariato capitolino quali autori di una altrettanto clamorosa truffa in danno di due cittadini che, intenzionati a ristrutturare un castello di loro proprietà, si erano visti sottrarre, col sistema del “rip-deal” una somma pari a 480 mila Euro.

Mirate e tempestive indagini hanno consentito ai poliziotti del commissariato Viminale di individuare, in tempi strettissimi, il luogo in cui il giovane si nascondeva, un villino dato in affitto ad altra persona, nel comune di Santa Marinella. Catturato nel pomeriggio di ieri dagli investigatori del commissariato Viminale, il 23enne è stato accompagnato al carcere di Rebibbia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

