X Municipio, caos in Via Porrino: rifiutano la quarantena e scoppia la rivolta

Infernetto – “In Via Alfredo Porrino, all’interno di un palazzo che un privato ha messo a disposizione del Comune di Roma, ci sono degli immigrati in quarantena che oggi avrebbero tentato di uscire innescando una sorta di rivolta, arrivando anche, come segnalato da un gruppo di residenti testimoni, a lanciare i piatti dalle finestre”. A dichiararlo, in una nota stampa, è Monica Picca capogruppo della Lega in X Municipio.

“Sul posto – spiega il Capogruppo – sono sopraggiunte le forze dell’ordine, ma alla tentata ‘evasione’ che ha originato la sommossa, si aggiunge anche un’emergenza sanitaria, confermata dai residenti, dato che nel plesso in questione non passano da giorni a raccogliere i rifiuti.

La mala gestione di questa situazione, a livello non solo territoriale, ma a questo punto, anche sanitario accende i riflettori su un Municipio lasciato praticamente allo sbando“.

“A tal proposito, conclude Picca – lunedì prossimo presenterò una question time per capire qual è la problematica alla base di questo caos e, soprattutto, per comprendere come sta avvenendo la gestione di questa emergenza”.

