A Ladispoli oltre 100 positivi al Covid-19, Grando: “Valutiamo nuove strette”

Ladispoli – La cittadina costiera di Ladispoli sfonda quota cento contagi e il sindaco Grando annuncia provvedimenti. Nella giornata di sabato 17 ottobre, infatti, si sono registrati altri 18 casi di persone positive al Covid-19, di cui 4 minorenni. Due i guariti.

Numeri, quelli comunicati dalla Asl Roma 4, che hanno messo in allarme il primo cittadino, che afferma: “L’attivazione del drive in presso la Casa della Salute (leggi qui), dove giornalmente vengono effettuati circa 400 tamponi, ha sicuramente contribuito all’innalzamento dei numeri ma sta anche consentendo di intercettare numerose persone asintomatiche che vengono poste in isolamento”.

“Alla luce dei dati odierni stiamo ragionando con la Asl sulla necessità di introdurre alcune misure per limitare il rischio di contagio. Attenderemo comunque la pubblicazione del nuovo Dpcm, che dovrebbe essere emanato nelle prossime ore, per sapere quali nuove restrizioni saranno introdotte dal Governo”, aggiunge Grando.

“Torno a ribadire che stiamo attraversando una fase molto delicata e che in questo momento è fondamentale indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e tutte le regole che ormai conosciamo. E’ assolutamente necessario che ognuno di noi faccia la sua parte: non possiamo permetterci un nuovo lockdown!“, conclude il Sindaco.

