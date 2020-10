Anzio, la Pro Loco dona 300 euro al Centro aiuto alla vita

Anzio – La Pro Loco “Città di Anzio” ha premiato una le associazioni di volontariato che operano sul territorio di Anzio.

Lo scorso 22 settembre, infatti, il consigliere Aurelio Maiozzi, in nome e per conto del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti della Pro Loco ha consegnato nelle mani della vicepresidente dell’associazione “Centro Aiuto alla Vita Anzio-Nettuno” Carmela Di Maio, delegata della presidente Galuppi Camilla e accompagnata da Patrizia Novara, Maria Pia Pineda e Gaovain Anna, un assegno di 300 euro come donazione per le attività del centro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio