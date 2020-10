Ardea, guasto elettrico: famiglia senza luce e acqua soccorsa dalla Muncipale

La Polizia Locale di Ardea è intervenuta in soccorso di una famiglia in difficoltà a causa della mancanza di energia elettrica provocata da un guasto.

Ieri mattina, sabato 17 ottobre, si è verificato un guasto Enel nella zona delle Salzare che ha provocato l’assenza di corrente elettrica per diverse ore.

Nel pomeriggio il guasto è stato riparato, ma il voltaggio eccessivo ha provocato il danneggiamento di diversi elettrodomestici di abitazioni situate nella zona.

In particolare una famiglia composta da una donna che vive sola in via della Borragine con due bambini affetti da grave disabilità, ha riportato un danno alla pompa sommersa trovandosi pertanto sprovvista di fornitura di acqua e di corrente.

La polizia locale di Ardea, su segnalazione della signora, è intervenuta sul posto al fine di risolvere la problematica.

Gli agenti hanno chiesto l’ausilio della croce Rossa Italiana che ha provveduto tempestivamente alla fornitura di taniche di acqua in modo da sopperire alle prime esigenze in attesa della riparazione o sostituzione.

In seguito la polizia locale ha contattato l’Enel la quale ha fornito le indicazioni necessarie per la richiesta di risarcimento danni agli utenti interessati dall’evento.

l Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea