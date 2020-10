Covid-19 a Fiumicino, trend ancora in diminuzione: scendono a 29 i positivi accertati

Fiumicino – “Scendono a 29 le persone positive al coronavirus nel nostro Comune, mentre salgono a 21 le persone in sorveglianza attiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo i dati che ha comunicato la Asl Roma 3 – prosegue – c’è un leggero trend in discesa, con 4 persone in meno tra i contagiati. Ribadisco che questo non deve far abbassare la guardia. Continuiamo a usare sempre le mascherine, anche all’aperto, manteniamo le distanze e igienizziamo spesso le mani”.

