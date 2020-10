Covid-19, convocato un incontro fra Governo e Regioni sul nuovo Dpcm

Roma – E’ in corso l’incontro Governo-Regioni-enti locali sulle misure da introdurre per contenere l’emergenza coronavirus in vista del Dpcm in arrivo.

Al vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, partecipano anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, oltre al commissario Domenico Arcuri e al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

(fonte: Adnkronos)