Da Fiumicino l’appello dell’Ugl per la liberare i pescatori italiani prigionieri a Bengasi

Fiumicino – Da Fiumicino, dove c’è una delle flotte di pescherecci più folte del Tirreno, arriva un appello per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati a Bengasi. Uno striscione, a firma Ugl, è apparso su un peschereccio ormeggiato nel porto canale con la scritta: “Liberate subito i pescatori italiani”.

Il senatore della Lega, William De Vecchis, eletto nel collegio di Fiumicino, ha lanciato un appello a sua volta per “tenere alta l’attenzione su questa drammatica situazione: il Governo intervenga con urgenza e determinazione. Sosteniamo le famiglie dei pescatori sequestrati e non li abbandoniamo; mi appello a tutti i pescatori di Fiumicino, del Lazio e d’Italia per gesti di solidarietà“.

