Dpcm, orari più flessibili e lezioni in presenza: il piano del Governo per le scuole

Roma – “Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese”. Ad annunciarlo in conferenza stampa a Palazzo Chigi è il premier Giuseppe Conte che, nella giornata di oggi 18 ottobre, ha firmato un nuovo Dpcm (leggi qui).

“Per le scuole secondarie di secondo grado – ha detto Conte -, verranno favorite modalità più flessibili dell’attività didattica, con ingresso degli alunni dalle ore 9 e con turni pomeridiani se possibile. E’ previsto che le università attuino piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale”.

