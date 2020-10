Fiumicino, Calcaterra: “Baccini ripassi meglio il passato del nostro territorio”

Fiumicino – “Invito il consigliere Baccini a ripassare meglio il passato, anche recente, del nostro territorio. Evidentemente in questi anni è stato distratto da altro”. Così, in una nota, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“Al di là del nesso inesistente tra il posizionamento di una locomotiva d’epoca in via di Torre Clementina e la dismissione della stazione ferroviaria di Fiumicino (leggi qui) – spiega – a Baccini forse sfugge che tutte le scelte portate avanti dal sindaco Montino e dalla sua Amministrazione negli ultimi 7 anni sono andate nella direzione di rilancio e sviluppo di questo territorio, reso sempre più autonomo e indipendente da Roma. L’esatto opposto di quanto afferma invece Baccini”.

“Da qui la volontà di creare un infopoint turistico nella stessa locomotiva – prosegue Calcaterra -, ma anche la battaglia vinta contro la quarta pista e lo sviluppo ulteriore dell’aeroporto a danno del nostro Comune, l’accordo sulla convenzione tra Amministrazione comunale e Consorzio di Parco Leonardo in cui il Comune ha richiesto e ottenuto servizi e modifiche a vantaggio della cittadinanza che lì risiede, la difficile trattativa che ha portato allo sblocco dei vincoli su Isola sacra e alla difesa idraulica di questa porzione di territorio, l’imminente nascita della Casa della Salute che servirà le località al nord del Comune, compresa Aranova”.

“Senza parlare della riqualificazione del centro storico, dei lungomari di Fiumicino, Fregene e Maccarese, il rinnovo completo del trasporto pubblico locale, gli oltre 25 chilometri di piste ciclabili, la sostituzione e il rinnovo di tutti i pali della luce, le Notti Bianche e le rassegne culturali che hanno portato nel nostro Comune decine di migliaia di persone. Tutte scelte che rivendichiamo e che dimostrano con concretezza e semplicità come le affermazioni del consigliere Baccini siano intrise di confusione e ignoranza sulla storia anche recente di questo comune”.

