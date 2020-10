Latina, 40enne picchia e sequestra la compagna: arrestato

Latina – Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, il personale della squadra Volante ha arrestato un 40enne originario di Napoli, ma residente a Latina, per sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna.

Nel pomeriggio di ieri, un dipendente della Polizia di Stato, libero dal servizio, è intervenuto per aiutare una donna picchiata e rinchiusa fuori al terrazzo di casa, per punizione dal proprio compagno.

La donna, dopo essere riuscita con l’aiuto del poliziotto residente nello stesso stabile a scavalcare il terrazzo ed a giungere nell’appartamento attiguo, ha riferito al personale intervenuto che il proprio compagno, dopo averla strattonata con violenza, le aveva impedito di uscire di casa, chiudendo la porta a chiave, segregandola poi fuori al terrazzo ed impedendole anche di rientrare all’interno dell’appartamento.

L’uomo è stato fermato sulle scale del palazzo, mentre tentava di andare via e accompagnato in Questura dal personale delle Volanti per la compilazione degli atti di rito.

Nel frattempo la donna, ha ricevuto le cure dai medici del pronto soccorso dell’Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologica di Latina, con prognosi di 5 giorni per contusioni alla mano sx e contusioni all’anca sx, con l’immobilizzazione dell’arto contuso.

Il magistrato di turno, all’esito della denuncia sporta dalla donna ed in considerazione dei numerosi precedenti penali e di Polizia per le condotte violente dell’uomo, ne disponeva l’arresto, con la sottoposizione al regine degli arresti domiciliari.

