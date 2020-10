Latina, pubblicato l’avviso per l’affidamento del bar del mercato R6

Latina – È stato pubblicato l’avviso pubblico attraverso il quale il Comune di Latina intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici ai quali affidare in concessione la gestione del bar-punto ristoro dell’area del mercato settimanale R6.

Oggetto della concessione è la valorizzazione dell’immobile e della relativa area, compresi i servizi igienici, a servizio del mercato R6, attraverso la ristrutturazione e la gestione da integrarsi anche con iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale. Durata e canone della concessione, così come le modalità di gestione e altri dettagli sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Latina, nella sezione “Avvisi e bandi”.

“Mercoledì 14 ottobre – spiega l’assessora alle Attività Produttive Simona Lepori – sono iniziati i lavori di delimitazione e campionamento dei rifiuti, il cronoprogramma prevede il termine degli interventi di bonifica per la metà di novembre, periodo in cui gli uffici del Servizio Decoro provvederanno alla messa in sicurezza e alla chiusura dei varchi. È un primo passo, al quale abbiamo fatto seguire la manifestazione di interesse, che quanto prima ci porterà alla pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’area. Ci auguriamo tutti di trovare investitori pronti a dare nuova vita a un’area con grandi potenzialità di sviluppo e a restituire un nuovo bar al nostro mercato settimanale”.

