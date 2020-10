Nuovo Dpcm, l’ultimatum di Conte alle palestre: una settimana per adeguarsi alle regole

Roma – Una settimana per adeguarsi ai protocolli di sicurezza anti Covid-19. E’ l’ultimatum lanciato dal premier Giuseppe Conte a palestre e piscine nel nuovo Dpcm presentato oggi, 18 ottobre, in conferenza stampa a Palazzo Chigi (leggi qui).

In caso contrario, infatti, la prossima settimana il Governo ne disporrà la chiusura. “Lo dico francamente – ha detto il Presidente del Consiglio -, abbiamo notizie varie e contrastanti: molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte ci giungono notizie che non sono rispettati. Daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se questo avverrà, non ci sarà ragione di chiudere le palestre. Altrimenti, saremo costretti a interrompere le attività nelle palestre e nelle piscine”.

Inoltre, rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale, così come competizioni dell’attività dilettantistica di base. Saranno consentite, invece, attività in forma individuale e l’attività professionistica”.

