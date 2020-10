Santa Marinella, l’assessore Minghella: “Altre novità per le Attività produttive””

Santa Marinella – L’assessore alle Attività produttive del Comune di Santa Marinella, Emanuele Minghella, si sofferma sulle novità introdotte dall’Agenzia delle Dogane.

“La pandemia – dice Minghella – ha messo in moto un sistema legislativo in continua evoluzione ed adeguamento in relazione alla situazione di emergenza che viviamo ormai da diversi mesi”.

Una premessa necessaria per mettere l’accento sul fatto che dalle condizioni che si prospettano da mesi a causa del Covid-19 “le attività produttive sono quelle che maggiormente sono coinvolte dalla pubblicazione di nuovi dispositivi e decreti.

Il 13 di ottobre – ricorda l’Assessore – la direzione generale dell’agenzia delle Dogane ha pubblicato una determinazione con modulistica allegata che riguarda alcuni esercizi di vicinato delle farmacie e delle parafarmacie che esercitano o intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina, sono tenuti a presentare un’autocertificazione, resa ai sensi della legge numero 445 del 2000, contenente anche l’impegno a non vendere foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa”.

Minghella evidenzia come “tale dichiarazione, da rendersi sulla base del modello allegato, è requisito necessario per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Mentre nel caso di autorizzazioni già rilasciate, la dichiarazione è resa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.”

Dopo aver chiarito il contenuto della disposizione dell’Agenzia delle Dogane l’assessore alle Attività produttive di Santa Marinella dichiara: “Un qualcosa di simile lo avevamo visto con il famoso Decreto crescita che aveva reintrodotto la licenza fiscale per gli alcolici.

Pubblicheremo sul sito istituzionale del Comune la determinazione e relativa modulistica nella sezione “SUAP “.

