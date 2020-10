Terracina, galleria Tempio di Giove: il nuovo limite è 50 chilometri orari

Terracina – In riferimento all’ordinanza n. 443/2020 con cui l’Anas ha ridotto il limite massimo di velocità nella Galleria Tempio di Giove a 50 Kmh, l’Amministrazione Comunale di Terracina, in accordo con la Polizia Locale, ha stabilito di disattivare temporaneamente l’impianto di rilevazione della velocità media (tutor) installato sul tratto di strada interessato dal provvedimento dell’Anas, questo per non indurre in errore gli utenti della strada nell’interpretazione dei limiti vigenti.

Da quanto è dato sapere, l’ordinanza ha carattere temporaneo ed è limitata alla conclusione di lavori in corso, ma l’Amministrazione è in attesa di confrontarsi con il gestore della strada per ulteriori chiarimenti sul provvedimento in base ai quali verranno assunte le decisioni più opportune che verranno prontamente comunicate ai cittadini. Il controllo della velocità media in entrambe le direttrici, è stato interrotto a partire dalle ore 12 del 17 ottobre.