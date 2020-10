Ardea, dalla Regione in arrivo oltre 180mila euro per le scuole del territorio

Ardea – “Il Comune di Ardea ha richiesto ed ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento straordinario pari ad € 187.348,00 per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico Sant’Antonio e manutenzione straordinaria urgente all’impianto elettrico della scuola Virgilio“. Così in una nota stampa il Movimento 5 Stelle di Ardea.

“Il finanziamento – spiega il Movimento – permetterà di realizzare importanti lavori segnalati dai dirigenti scolastici in entrambe le scuole e che si rifletteranno sugli studenti.

Il tema ‘scuole’ è da sempre prioritario nella nostra azione di ricerca di fondi sia nei confronti degli Enti sovraordinati, che dei privati che vogliano proporre dei progetti di collaborazione con l’Amministrazione. Oltre al costante lavoro di consolidamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici esistenti, in questo e nei prossimi bilanci ci sono e saranno risorse per la realizzazione di nuovi edifici scolastici.

Un esempio è costituito dal progetto, che a breve diverrà esecutivo, di costruzione di una scuola materna alla quale dovranno affiancarsi una elementare ed una media (leggi qui).

Inoltre – conclude il M5S – stiamo lavorando su tavoli regionali affinché una parte dei finanziamenti derivanti dal Recovery Fund, venga destinato alla realizzazione di scuole di cui il nostro territorio è carente”.

