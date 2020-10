Ardea, scontro tra 6 macchine sulla via Pontina: traffico in tilt

Ardea – Mattinata complicata per gli automobilisti che hanno percorso la via Pontina oggi, lunedì 19 ottobre. Il traffico è andato in tilt dalle ore 9:00, in seguito a un incidente al chilometro 37+700, tra Ardea e Aprilia.

Nel sinistro, avvenuto intorno alle 8:40, sono rimaste coinvolte sei automobili ma non sono chiare le dinamiche dello scontro. Su luogo è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, creando una fila di macchine di oltre 3 km da via Apriliana a via Bondone, in direzione Roma.

La circolazione è tornata regolare solo alle 11:00, dopo oltre due ore di traffico.

