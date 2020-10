Il make-up per l’autunno-inverno 2020-2021 by Chanel

La collezione make-up (leggi qui) proposta da Chanel (leggi qui) per l’autunno-inverno 2020-2021, si basa sui toni del rosa, e in particolare di un rosa infuso di rosso (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Gli illuminanti

Il Baume Essentiel (42 euro) è un balsamo stick multiuso illuminante e idratante, da applicare a piccoli tocchi sul viso, labbra ed occhi, per creare un gioco di riflessi che sublima i look sofisticati e naturali. Le tonalità disponibili sono la Golden Light che è un oro chiaro, Transparent che è un color trasparente che dona luminosità all’ incarnato,

Sculpting che è un rosa chiaro satinato e Rosèe che è un rosa nude con una punta di corallo al suo interno.

Le palette occhi

Per il trucco occhi sono proposte 3 palette Les 4 Ombres (54 euro ciascuna), composte da uno specchio, due doppi applicatori e quattro ombretti: ci sono la n.268 Candeur et Experience caratterizzata da marroni caldi e freddi, la n.364 Candeur et Seduction che presenta i toni del rosso e del beige,

e la n.362 Candeur et Provocation che contiene un mix di rosa caldi, marrone e rosso lampone.

Le matite occhi

Le Stylo Yeux Waterproof (26 euro) sono delle matite occhi resistenti all’ acqua e a lunga tenuta, facili da applicare grazie alla mina retraibile e alla loro composizione data da un mix di cere ed agenti filmogeni, che rende la formula morbida e confortevole. Le colorazioni disponibili sono la n.955 Romance che è un marrone rosato dal finish satinato e la n.959 Psyche che è un viola melanzana dal finish opaco.

I rossetti

I Rouge Allure Ink Fusion (35 euro) sono dei rossetti liquidi waterproof, a lunga tenuta, dal finish opaco e dall’ effetto “seconda pelle”. Le colorazioni disponibili sono la n.834 Ambiguitè che è un taupe-rosato, e la n.836 Idyllique che è un rosso intenso dal sottotono marrone.

I Rouge Coco (35 euro) sono i rossetti stick iconici della maison, la cui formula lascia le labbra idratate tutto il giorno. Le nuove tonalità sono la n.494 Attraction che è un marrone cioccolato dal sottotono rosso, e la n. 402 Adrienne che è un nude albicocca.

I Rouge Coco Flash (35 euro) sono dei rossetti stick dalla consistenza scorrevole ed ultra-idratante, che si trasforma in un olio brillante a contatto con le labbra, e regala un risultato vibrante, ultra-brillante ed intenso. Le colorazioni proposte sono la n.132 Flushed che è un rosa caldo satinato, e la n.134 Lust che è un taupe-chiaro.

Gli smalti

Concludono la collezione Le Vernis (26 euro), gli smalti a lunga tenuta e dall’ applicazione ultra-resistente, pensati per far risaltare colori vibranti con il loro film resistente, fine e brillante, per un effetto lacca omogeneo. I colori proposti sono il n.769 Egérie che è un rosa tenue ed il n.765 Interdit che è un borgogna intenso.

(Il Faro Online)