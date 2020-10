Coronavirus, 81 i positivi in territorio pontino: 1 morto a Terracina

Latina – Continuano ad aumentare i casi di persone positive al coronavirus a Latina e in provincia. Il bollettino dell’Azienda sanitaria dell’Asl fa sapere che “rispetto alla giornata di ieri, si registrano 81 nuovi casi positivi, 21 ad Aprilia, 5 a Cisterna di Latina, 7 a Cori, 4 a Formia, 1 a Gaeta, 15 a Latina, 7 a Minturno, 2 a Pontinia, 6 a Roccagorga, 1 a Sabaudia, 2 a di Sermoneta, 1 a Sezze, 2 a Sonnino e 7 a Terracina. Si è registrato, purtroppo, anche il decesso di un paziente, residente nel Comune di Terracina”

La situazione nella provincia pontina continua ad aggravarsi, quindi, seppure l’attenzione dei sanitari resta alta, tanto da proseguire con i drive in permanenti ad Aprilia, Gaeta e Priverno per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

L’Asl ricorda che “l’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, fatta eccezione per i cittadini che devono partire per Stati Esterie coloro che sono stati contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf”.