Fiumicino, Calcaterra: “Severini nega la realtà. Si rassegni”

Fiumicino – “Il consigliere Severini dimentica o fa finta di dimenticare che quella sulla Casa della Salute a Palidoro è stata una battaglia vinta da questa Amministrazione e dal sindaco Montino. Lui stesso, Severini, in passato ha minacciato più volte manifestazioni contro il sindaco perché la struttura fosse realizzata. Adesso che la Regione, guidata da Zingaretti, finalmente ha risposto alle sollecitazioni di questa Amministrazione lui scorrettamente lo nega. Si rassegni alla realtà”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“Per quanto concerne i lampioni in via Elini ad Aranova – aggiunge Calcaterra –entro la fine di novembre saranno posizionati, così come confermato anche dall’Assessorato ai Lavori pubblici, mentre sulla piazza si sta lavorando alla soluzione più idonea per la località. Smentisco anche altre affermazioni del consigliere Severini, come ad esempio il fatto che la Notte Bianca sia organizzata esclusivamente dalle associazioni. Forse dimentica, o anche qui fa finta di dimenticare, visto l’enorme successo che ogni edizione porta a casa, che le Notti Bianche sono state una precisa volontà del sindaco Montino, organizzate e realizzate ogni anno dall’Ufficio di Gabinetto del sindaco, dal suo staff e dall’Ufficio cultura in stretta collaborazione con le realtà locali”.

“Aspetteremo di vedere, se mai accadrà, – conclude Stefano Calcaterra – quando Severini forse un giorno governerà la città, se riuscirà a portare altrettanti risultati nelle zone a nord e nel resto del Comune“.

