Fiumicino, evade dai domiciliari per farsi un giro in bicicletta: arrestato

Fiumicino – Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, che, nel fine settimana, hanno portato all’arresto – in totale – di tre persone e alla denuncia a piede libero di altre tre.

A Fiumicino è finito in manette per evasione un 53enne. L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato bloccato dai militari della locale Stazione Carabinieri mentre si trovava in bicicletta.

Il malfattore che, nella più assoluta noncuranza della misura comminatagli e vista la bella giornata, aveva deciso di farsi una passeggiata fuori, è stato nuovamente ristretto presso la sua abitazione in attesa delle ulteriori decisioni del Magistrato di Sorveglianza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino