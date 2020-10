Ladispoli, cambia la viabilità e al drive-in Covid subito lunghe file

Ladispoli – A poche ore dal cambio della viabilità verso la Casa della Salute di Ladispoli (leggi qui), la fila per fare i tamponi è già ingestibile. La modifica attuata per evitare di congestionare il traffico sul viale Giorgio Lazzeri e soprattutto sulla strada statale rischia però di essere fallimentare a causa delle lunghe file che si sono già formate.

Il pericolo, che per liberare un tratto di strada se ne ingolfi un altro, è stato però già arginato dalla Polizia Locale e dalle Guardie Ecozoofile di Ladispoli, che posizionatisi alla fine della coda hanno bloccato l’accesso al servizio, invitando i cittadini a tornare in un altro momento o un altro giorno.

Onde evitare il rischio che l’entrata di Ladispoli divenga impraticabile, gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, in sinergia con i volontari, hanno circoscritto le file di auto al cimitero, prima che arrivasse la rotonda principale della cittadina.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli