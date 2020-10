TEMPORANEO STOP ALL’AUTUNNO: maltempo, freddo e neve precoce che hanno caratterizzato questi ultimi giorni stanno per lasciarci a favore di una nuova rimonta anticiclonica di stampo sub tropicale. Potremmo definirla una seconda ottobrata visto che avremo almeno in una prima fase, stabilità pressoché totale e temperature in aumento con valori che si riporteranno al di sopra delle medie stagionali su diversi settori. Poi la saccatura atlantica che sarà fra l’altro responsabile della risalita dell’aria calda africana sul Mediterraneo centrale si sposterà verso est coinvolgendo gradualmente parte della Penisola in un peggioramento.

ANTICICLONE PROTAGONISTA NELLA PRIMA PARTE: con l’inizio della nuova settimana l’anticiclone sub tropicale africano inizierà la sua marcia verso l’Italia scacciando qualche ultimo addensamento relativo alla vecchia circolazione, il sole sarà una caratteristica dominante già da lunedì ma con qualche eccezione. Ammassi nuvolosi interesseranno ancora parte del Nord soprattutto il Nordovest e saranno possibili della locali deboli piogge o pioviggini. Sole prevalente anche martedì e mercoledì ma ancora con annuvolamenti anche insistenti su parte del Nord e localmente lungo le aree tirreniche.

PIOGGE ATLANTICHE IN ARRIVO NELLA SECONDA PARTE: la cresta anticiclonica dovrebbe avere i suoi massimi sulla Penisola intorno alla metà della settimana poi la massa d’aria più calda e più stabile resterà annidata per così dire prevalentemente al Sud mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche cominceranno ad arrivare i primi annuvolamenti e le prime piogge di stampo atlantico relative all’avvicinamento della saccatura. Qualche debole fenomeno è atteso già tra mercoledì e giovedì, prevalentemente al Nordovest ma solo da venerdì il tempo dovrebbe assumere caratteristiche più autunnali con una perturbazione più organizzata al Nord, in transito poi sabato anche al Centro. Il sud rimarrebbe protetto dalla campana anticiclonica almeno fino a sabato con qualche possibile fenomeno solo da domenica.

CLIMA MITE CON VALORI SOPRA MEDIA: l’arrivo della nuova massa d’aria, completamente diversa da qualche che ci ha lasciato, comporterà un graduale aumento delle temperature. L’aumento sarà sensibile in collina e montagna ma apprezzabile anche in pianura e nelle valli. Entro mercoledì giovedì avremo diverse situazioni sopra media.

Commento previsore del Lazio

LUNEDI’: Insistono delle riduzioni di visibilità tra notte e primo mattino nelle vallate interne (con nebbie e nubi basse), questo il tratto maggiormente saliente della giornata. Lunedì che trascorrerà all’insegna del tempo ovunque stabile e assolato, nel corso del pomeriggio sera locale variabilità presente solo su Appennino, qualche fugace piovasco molto isolato non escluso sulle alte colline dei Castelli romani e dei Monti Lepini-Ausoni. Temperature massime in lieve ascesa. Mare poco mosso.

Noteremo un generale stabilità con possibili banchi di nebbia a valle sino a giovedì. Tra la sera di giovedì e venerdì inizia a peggiorare sulla Toscana con nubi in aumento e fenomeni prevalentemente deboli, in intensificazione solo dalla sera del 23; più nubi ma asciutto altrove. Tra sabato e domenica è previsto però il transito di una perturbazione atlantica foriera di piogge e qualche temporale in transito sulle regioni centrali. Temperature minime piuttosto frizzanti, massime invece in progressivo aumento; temperature massime che tenderanno di nuovo a calare nel weekend. Vi invitiamo comunque a restare aggiornati.