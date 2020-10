Nettuno, il Sindaco: “Dipendente comunale positivo al Covid in isolamento dal 7 ottobre”

“In riferimento alla notizia della positività al Coronavirus di un dipendente del Comune di Nettuno – afferma Alessandro Coppola, Sindaco di Nettuno – si rende noto che la persona in questione si trova in isolamento presso la propria abitazione dal 7 ottobre scorso per la vicinanza ad un cluster noto non riferibile al Comune di Nettuno. Da quella data il dipendente, pur ancora non risultato positivo al tampone, ha lavorato in regime di smart working senza venire in presenza al Comune di Nettuno evitando contatti con altri dipendenti”.

“La situazione resta costantemente monitorata dalla Asl Roma 6 – prosegue Coppola – e verranno adottate tutte le misure e i protocolli che saranno indicati dall’azienda sanitaria locale. Ieri, nel frattempo, sono stati eseguiti i tamponi ad oltre trenta dipendenti comunali venuti in contatto diretto con il consulente esterno risultato positivo la scorsa settimana il cui esito è atteso tra oggi e domani. Auguro pronta guarigione al dipendente comunale e al consulente risultati positivi e invito tutti i cittadini a continuare a seguire le disposizioni di sicurezza necessarie per limitare il diffondersi del Coronavirus”.

“Ora più che mai è necessario – conclude il Sindaco di Nettuno – adottare comportamenti prudenti indossando sempre la mascherina, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza e procedendo con un’accurata e scrupolosa igienizzazione delle mani”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno