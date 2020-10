Nettuno, resta attivo il numero del Punto Unico di Accesso e il “porta a porta” per i cittadini in quarantena

Nettuno – E’ tornata a riunirsi questa mattina l’Unità di Crisi relativa all’emergenza Coronavirus presso il Comune di Nettuno. Un tavolo di lavoro, riunitosi anche il mese scorso, che non ha mai smesso di lavorare dal mese di marzo. L’aumento dei casi sul territorio fa sì che l’attenzione sia sempre alta, con Polizia Locale, Servizi Sociali e l’Ufficio Ambiente in prima linea per garantire servizi essenziali ai cittadini posti in isolamento e in quarantena.

Alle persone in quarantena e in isolamento resta garantito il servizio di ritiro di rifiuti porta a porta, anche nelle zone dove è previsto il conferimento presso l’isola ecologica. E’ attivo, per quello che riguarda i Servizi Sociali, il numero del Punto Unico di Accesso che resta a disposizione dei cittadini che ne hanno necessità possono raggiungere telefonando allo 0698889555. L’Unità di crisi resta in costante contatto con le altre istituzioni, in special modo con l’Asl Roma 6, per continuare ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

