Nuova darsena di Fiumicino, l’assessore Caroccia: “Vi racconto come sarà”

Fiumicino – Il progetto della nuova darsena è definito. In realtà sarebbe meglio dire: il nuovo progetto della nuova darsena. Eh sì, perché il progetto iniziale prevedeva la strada passare al fianco della pista ciclabile, mentre nel progetto attuale approvato in Giunta (leggi qui) l’idea di fondo è quella di mantenere la strada così com’è, con il doppio senso di marcia, e realizzare una grande piazza pedonale al posto dei parcheggi.

“Abbiamo fatto delle valutazioni rispetto alla sicurezza di un’arteria di scorrimento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – e ci siamo resi conto che spostare la viabilità nello stesso punto dove erano ipotizzati parcheggi avrebbe reso pericolosa l’arteria e comunque avrebbe creato improvvisi rallentamenti del flusso veicolare assolutamente inopportuni.

Dunque – prosegue Caroccia – la soluzione scelta è quella di una bella piazza pedonale, con un pavimento di pregio e l’istallazione di fontanelle decorative e di altri arredi urbani. Un luogo dove intere famiglie potranno trascorrere momenti di relax con il panorama della darsena in bella vista. Una location che aiuterà anche le attività commerciali, che troveranno al posto di una piazza piena di auto un luogo frequentato da persone”.

Nuova darsena Fiumicino, i parcheggi

E i parcheggi? Verranno spostati verso piazzale Mediterraneo, al posto dei capannoni di cantieri nautici che verranno spostati nel sedime del nuovo porto commerciale. E altri parcheggi resteranno prima della darsena vera e propria, prima della curva.

Nuova darsena Fiumicino, i costi

I costi? L’opera completa si aggira sui 3 milioni di euro, frutto di un finanziamento che dovrà coprire la Regione Lazio.

Nuova darsena Fiumicino, i tempi

I tempi? Certamente non immediati. Affinché il progetto si concretizzi c’è bisogno che la Regione stanzi i fondi necessari, e che l’Autorità portuale finisca il primo stralcio di lavori del nuovo porto commerciale (circa la metà dei 62 milioni di euro previsti) che consenta l’utilizzo della darsena pescherecci e del trasferimento della cantieristica come previsto dal progetto approvato dall’Authority (Il PRP prevede a Nord della foce del Canale di Fiumicino, la creazione di uno specchio acqueo protetto da due moli all’interno dei quali, mediante opere di imbonimento in avanzamento a mare, verranno create banchine e piazzali atti ad ospitare le funzioni nuove previste dal PRP, quali l’attracco per navi da crociera, l’attracco per navi ro-ro e ro-pax, l’attracco per traffico fluviale passeggeri, il ricovero pescherecci e la creazione di spazi legati alle attività del mercato ittico, la creazione di opere infrastrutturali per ospitare la cantieristica navale, l’infrastrutturazione di un’area per i sevizi nautici delle Forze dell’Ordine).

Fonti ben informate danno per vicino l’avvio degli appalti per il nuovo porto commerciale, dunque i tempi potrebbero non essere lunghissimi, Ma certo – per essere chiari – non si sta parlando di una nuova darsena nel giro di pochi mesi. Va comunque sottolineata l’idea progettuale di mettere mano alla città, di creare nuovi spazi e nuove opportunità che, com’è ovvio, passeranno inevitabilmente al vaglio del giudizio popolare e dell’analisi del tessuto produttivo.

